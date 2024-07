Umberto Tozzi protagonista con l’orchestra a Palmanova 25 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “L’ultima notte rosa The Final Tour” la straordinaria tournée mondiale con cuidà il suo addio alla scena live e che sta attraversando 3 continenti, farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia, con l’unica esclusiva data in programma domani, giovedì 25, nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di. I biglietti per questo grande appuntamento, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città die PromoTurismoFVG, sono in venditasul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, attiva in Borgo Aquileiadalle 18.30. L’apertura al pubblico è prevista per le 19.30 dai due ingressi, quello di Borgo Aquileia e quello di Borgo Udine. Il concerto inizierà alle 21.30. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.