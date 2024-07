Ultime Notizie Roma del 24-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un vasto incendio sta interessando il bosco che sovrasta la baia di San Felice Vieste sul Gargano chiuso un tratto della strada provinciale 53 la litoranea che collega con una mattinata sul posto sperando Vigili del Fuoco e Volontari della Protezione Civile due Canadair dell’Alto stanno effettuando dei lanci per fermare le fiamme ed evitare la propagazione verso la zona balneare L’aria è molto impervia e a peggiorare la situazione c’è il vento evacuati circa 1000 turisti del villaggio camping che dista circa 1 km dal punto in cui si è sviluppato il robot gli ospiti della struttura sono stati trasferiti in una palestra messa a disposizione dal Comune di Vieste l’anno scorso nella stessa località un altro incendio provocato gravi danni al patrimonio naturale e ...