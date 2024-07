Ultime Notizie Roma del 24-07-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la circolazione ferroviaria Nazionale continua a non trovare pace perché ancora lo scotto dei problemi che si sono verificati in questi ultimi giorni blackout telematico compreso continuerà fino alle 6 del mattino di venerdì la conclusione dei lavori in Cilento Dove prosegue senza sosta la rimozione dei calli dei relativi container del treno merci inviato lo scorso IX luglio e cento in provincia di Salerno e feste far sapere che sono stati rimossi la quasi totalità dei container i primi carri nel rispetto del cronoprogramma previsto i treni provenienti da nord sono limitati a Battipaglia Vallo della Lucania mentre quelli del sud limitano a Sapri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell’associazione stampa parlamentare ...