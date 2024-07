Temptation Island Raul perde la testa e spacca una sedia | Mi sono ferito alla mano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ail sesto pinnettu è costato caro adato che, dopo aver assistito all’avvicinarsi della fidanzata Martina al single Carlo, ha perso lae ha iniziato are/lanciare oggetti. Quando durante il pinnettu,ha sentito dire da Martina “ladi Carlo è un problema perché è unache mi piace“, lui ha sbottato contro il video: “La tua è vuota! Ti piacciono tutte le teste! Hai latalmente vuota che hai legato col primo che ti è piaciuto, non capisci un C! Sei troppo banale, buffona”. Al termine del video è uscito ed ha iniziato a lanciare roba. Per primo ha alzato unae l’ha scaraventata a terra, poi ha lanciato una bottiglia d’acqua e infine ha tirato un calcio a un’altra. non uno non due ma tre lanci nella stessa puntata mi commuovo #pic.twitter.com/i9iRnaqE18 — ?.