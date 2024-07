Serie B interregionale Un rinforzo per l’Halley Matelica Ecco un giovane play da Trieste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Matteo Tolli è un nuovo giocatore della Halley. È undel 2004, alto 180 cm e proviene da, dove l’anno passato si è diviso tra l’A2 e la C. Per lui si prospetta un esordio in B. Avrà il compito di coprire le spalle a Lorenzo Panzini, un maestro decisamente importante per continuare ancora a crescere. "Sono contento di venire a– ha detto il giocatore – e sono molto motivato di iniziare la prima avventura lontano da casa, in una società ambiziosa e organizzata". "Si tratta di un giocatore – spiega coach Antonio Trullo – già seguito lo scorso inverno quando abbiamo dovuto sostituire Sulina, poi non è arrivato l’accordo, ma il suo nome è rimasto sul taccuino. È un giocatore piccolino che ha grande senso del passaggio e abilità nel mettere in ritmo i compagni, ma sa pure colpire col tiro da fuori.