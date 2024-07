Schianto tra una motocicletta e una macchina | morto centauro di 34 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Varese, 24 luglio 2024 – Mattina tragica sulle strade lombarde. Un uomo di 34in un incidente stradale che ha visto coinvolte unae un’autovettura. L’incidente è avvenuto a Varese in via Toce poco dopo le 7 di oggi 24 luglio 2024. La tragedia è avvenuta tra Varese e Casciago. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state un’automobile e una. Il motociclista di 34sarebbe stato sbalzato di sella cadendo violentemente a terra. Un impatto devastante per l’uomo che èsul colpo. Per gli operatori del soccorso sanitario non è rimasto altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche anche gli agenti della Polizia locale, che dovranno stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità.