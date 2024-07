San Donato dramma alla piscina comunale | 35enne affoga in vasca è gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) SanMilanese (Milano) –SanActive di via Ferruccio Parri: un uomo di 35 anni è finito sott’acqua perdendo conoscenza. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Sanmentre il personale paramedico tentava di rianimarlo. L’episodio è accaduto alle 15.15 di oggi, mercoledì 24 luglio. Da chiarire se il, che era in arresto cardiocircolatorio, sia stato vittima di un malore che lo ha poi fatto finire sott’acqua oppure se sia annegato. Gli accertamenti del caso sono affidatiPolizia locale di SanMilanese, intervenuta sul posto. Al momento non è noto in quale zona dellasia avvenuto l’incidente. La SanActive è infatti dotata di una acquapark con scivolo toboga e tre vasche.