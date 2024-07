Ruffini ' recupero delle somme evase non supera il 20%'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "A fronte dell'evasione fiscale accertata e iscritta a ruolo, la capacità di incasso nonil 20%" e questo non per "incapacità e inefficienza", ma "per strumenti che devono essere affinati e per una dotazione di personale che deve essere integrata con sempre maggiori risorse". Lo ha detto il direttore dell'AgenziaEntrate, Ernesto Maria, in audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. "La pubblica amministrazione è, infatti, un'infrastruttura che necessita di manutenzione, cura, e investimenti" ha aggiunto. "All'opinione pubblica - ha sottolineato ancora - sfugge che individuiamo buona parte dell'evasione fiscale, il tema è invece la possibilità del suo concretoe rimettere così lea disposizione della collettività". Inoltre, Secondoè necessaria, "una costante azione di educazione civica.