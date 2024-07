Riaperti altri cinquanta metri di passeggiata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non un’inaugurazione, ma un sopralluogo per constatare la situazione sul lungolago, la visita ampiamente annunciata degli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Fermi ai quali sono aggiunti il consigliere Sergio Gaddi e il sindaco Alessandro Rapinese. "è un sopralluogo per restituire alla città un luogo simbolo come piazza Cavour - ha sottolineato nel suo intervento Sertori - L’interasarà ultimata tra settembre e ottobre, compresa la sala polifunzionale che sarà a disposizione dei viaggiatori in attesa di imbarcarsi sui battelli della navigazione". Confermata l’assenza di servizi igienici, non previsti dal progetto di Navigazione Laghi, mentre per il capitolo parapetti non c’è ancora una data precisa anche se sembra superato lo scoglio dell’intesa con la Soprintendenza.