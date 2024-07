Più sicurezza in centro Daspo urbano al Carmine via Milano e in stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), ma anche politiche educative da accompagnare alla repressione. Superano lo scoglio della commissionemodifiche al regolamento di Polizia urbana, presentate dall’assessore allaValter Muchetti e dal comandante della ‘Locale’, Marco Baffa. Dopo il lungo confronto anche interno alla maggioranza, le modifiche (che approderanno il 26 in consiglio) vedono l’introduzione del, con l’individuazione di tre aree (e via) per l’allontanamento di 48 ore di chi ha avuto comportamenti illeciti; le misure si attuano anche nei parchi, giardini comunali e nel raggio di 100 metri dagli ingressi delle scuole.