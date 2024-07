Parigi 2024 ginnastica artistica Allenatrice Usa | Nessuna pressione su Simone Biles deciderà lei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Grande attesa per le prestazioni dialle Olimpiadi di. La fuoriclasse statunitense è tornata in pedana dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni, in seguito alle difficoltà psicologiche incontrate durante i Giochi di Tokyo 2020 dove comunque conquistò un argento e un bronzo. Sul tema si è espressa Chellsie Memmel,del Team USA di, spiegando come nessuno stia facendo pressioni sue anzi lo staff stia cercando di proteggere la stella più luminosa della squadra. “Lei è la nostra leader ea quali gare partecipare, ne abbiamo già parlato insieme – spiega Memmel – Vedremo in quali prove a squadre vorrà gareggiare.”Usa: “sulei” SportFace.