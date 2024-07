Pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite USA davanti ma non più intoccabili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Meno di tre giorni e si comincia: tutto pronto per il torneo dialledi. Da sabato i primi incontri nei due gironi (passano le prime quattro squadre verso i quarti di finale). Andando a dare un occhio alle possibili, ovviamente l’attesa è tutta per gli Stati Uniti: tre ori consecutivi da Londra a Tokyo per la compagine a Stelle e strisce che parte ovviamente un gradino sopra a tutte. Occhio però che non sono più una squadra intoccabile e a dimostrarlo è stata proprio l’Italia che nel 2023 a Fukuoka ha fatto saltare il banco contro le americane. In ogni caso, qualunque risultato diverso dall’oro sarebbe una sorpresa. La seconda compagine più attesa è la Spagna: le iberiche hanno trionfato ai Mondiali in Giappone l’anno scorso e sono bronzo iridato in carica, oltre che argento europeo.