Nuovo aggiornamento di sistema per PS5 in arrivo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arriva unper la PS5. Sony aveva annunciato qualche novità, che finalmente dopo parecchio tempo si è concretizzata con l’delfirmware, già disponibile per tutti gli utenti della console. Sony ha rilasciato unsignificativo per PlayStation 5, portando il firmware alla versione 24.05-09.60.00. Questo update introduce diverse novità, tra cui la possibilità di invitare giocatori in sessioni multiplayer tramite link condivisibili. Ecco di seguito, in questo articolo, tutte le nuove caratteristiche introdotte per la PS5. PS5: il, foto Ansa – VelvetMagSony cerca di migliorare l’esperienza dei suoi utenti che utilizzano ildi PS5. Il colosso di elettronica, infatti, ha introdotto un significativo miglioramento per la console Playstation.