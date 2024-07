Neri Marcorè ad Ariccia con Fantastiche Visioni 2024 | chiude il 2 agosto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Termina venerdì 2la rassegna estiva ariccina “”: 5 date consumate all’ombra dei secolari alberi di Parco Chigi, immerse nella bellezza delle vestigia barocche della cittadina dei Castelli Romani.: dopo Guidi, Rossi e Mercadini,Una rassegna giunta alla sua XIV edizione che si è svolta tenendo come filo conduttore la musica, in tutte le sue declinazioni: dall’esordio con Gianluca Guidi e il viaggio nell’affascinante mondo di Frank Sinatra all’adrenalina dei The Black Blues Brothers, il cui spettacolo è partito proprio dai capricci di una radio malfunzionante, fino alla musicalità dell’Orlando Furioso di Roberto Mercadini e all’Operaccia Satirica, anche questa in musica, di Paolo Rossi.