Napoli | chi c’è in rosa chi è partito chi è arrivato idee e trattative di mercato|Mercato

ATTACCANTI – Il peso specifico è tutto quanto in avanti. Gira tanto, praticamente ogni cosa attorno alla situazione di Osimhen. Si attende l'offerta giusta da almeno 100 milioni di euro, che potrebbe arrivare oggi dal PSG o dall'Arabia Saudita. Ma non è ancora pervenuta al presidente De Laurentiis. Attende la sua cessione Romelu Lukaku, che ha un principio d'accordo con ilper diventare il nuovo numero nove azzurro. Kvara e Politano non si muovono, così come Ngonge sarà parte della2024/25. Lindstrom è in uscita, il passaggio all'Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto si potrebbe sbloccare molto presto. Raspadori sarà valutato con attenzione da Conte a Castel di Sangro nel frattempo che sullo sfondo si presenta l'ipotesi di uno scambio con la Juve per Chiesa.