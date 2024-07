Milano la Statale al quinto posto tra i migliori atenei d’Italia E Padova scavalca Bologna in cima alla classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Nessuna università milanese sul podio dei megadelle Università statali: il primo ateneo lombardo dellasi attesta al, dopo, la Sapienza di Roma e Palermo. Secondo la 24esimaCensis dedicata all’accademia italiana, tra i mega(cioè quelli con oltre 40mila iscritti) la prima è(89,5) che(87,5) e poi al terzola Sapienza di Roma (84,3) dove la loro posizione nel ranking è frutto di “un'articolata analisi del sistema universitario italiano (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità".