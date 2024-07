Mario + Rabbids Davide Soliani lascia Ubisoft Milan dopo 25 anni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024), il director dell’apprezzata serie di videogiochi per Nintendo Switch, hato25. Come riportato da IGN USA,ha condiviso questo importante annuncio attraverso un post sui propri canali social, rivelando di averto il ruolo di direttore creativo presso“per intraprendere una nuova avventura”, senza però precisare di cosa si tratta. Ricordiamo cheKingdom Battle è un’esclusiva per Nintendo Switch che ha raggiunto un successo imponente, riuscendo a fondere sapientemente i franchise didi Nintendo edicon un gameplay tattico a turni. Il gioco del 2017 è stato giocato da oltre 10 milioni di persone, ricevendo un sequel un paio difa chiamato Sparks of Hope.