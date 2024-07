Lino Giuliano comportamenti sospetti dopo Temptation Island | cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sta succedendo fuori datrae Alessia Pascarella? Nel corso delle ultime due puntate del reality show scopriremo l’epilogo di questa coppia tanto discussa e, stando a quanto emerso da recenti indiscrezioni, pare che il ragazzo ne uscirà piuttosto devastato e affranto da un nuovo incontro con la sua ex Alessia. Ad ogni modo, in questi giorni, il giovane pare stia assumendo deisui social. Eccohanno notato i fan.hadi sospetto sui sociale Alessia pare si siano lasciati definitivamente. Susono trapelate anche svariate segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che abbia ripreso a frequentare una ragazza con cui era già uscito un po’ di tempo fa. Ad ogni modo, a creare particolare clamore in queste ore è un’altra faccenda.