Le RSA strutture ideali per trascorrere la terza età nel migliore dei modi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con l’aumentare dell’età sopraggiungono esigenze diverse in ognuno persona. Il passare del tempo è un processo inevitabile che scandisce e valorizza le vite di tutti, e l’arrivo dellaetà rappresenta un momento significativo di questo andamento. Giunti a questo traguardo è un bene per sé quanto per le persone che si hanno accanto tener conto del proprio stato di salute, non soltanto fisica ma anche mentale. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sonodedite a garantire non soltanto supporto dal punto di vista medico. Esse sono in prima istanza delle “residenze”, quindi hanno l’obiettivo di essere luoghi di accoglienza per gli anziani, facendoli sentire a casa, essendo predisposte a trovare risposte alle esigenze di ognuno, offrendo una dimensione rispettosa della propria intimità.