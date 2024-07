Le mosse della Signora Juve Chiesa balla da solo e Todibo è vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Connon più al centro del villaggio – il neo sposo ieri mattina si è presentato al J Medical a Torino per le visite mediche di rito, ma per ora non si aggregherà alla squadra a Herzogenaurach, in Germania – lasi avvicina a grandi passi alla prossima stagione, la prima dell’era Motta. Venerdì alle 17 la prima partita dell’anno, l’amichevole con Norimberga, squadraseconda divisione tedesca ora guidata da Miro Klose. Lavori in corso per i bianconeri: nonla rivoluzione tattica èiniziata, ma gli stessi interpreti sono tutti da definire. Ed è proprio Fede l’agobilancia, perché una sua probabile cessione darebbe l’abbrivio alle futuredi Giuntoli sul mercato.