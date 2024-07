L’analisi Ecco cosa manca per completare la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il centravanti, un centrale difensivo, un portiere e un paio di elementi in mezzo al campo in grado di incrementare il tasso di esperienza e la dose di qualità da riversare nella costruzione della manovra. Sulla lista dei direttori dello Sporting Club sono queste le voci catalogate sotto all’etichetta "Urgente": scorrendo le formazioni schierate da mister Inzaghi nelle due "galoppate" svolte contro Altolario e Fucina balzano all’occhio le necessità per puntellare la rosa. Abbiamo approfonditon la posizione di Nicolas e, viste le alternative alle sue spalle, si comprende il motivo per il quale Corrado e Vaira stiano trattando profili come Radunovic e Semper.