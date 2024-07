La falena Fedez fa una nuova vittima | chi è il Rosso e cosa ha confessato su Matteo Salvini e Sfera Ebbasta

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha un nuovo amico, con il quale – presumibilmente – litigherà quanto prima: stiamo parlando de Il, il content creator famosissimo sui social. Ilha sostituito completamente Luis Sal, che a sua volta aveva sostituito Fabio Rovazzi: ultimamente lui estanno passando molto tempo insieme e non è raro vederli fare live su Twitch. Di recente, infatti, proprio in diretta, il rapper ha cercato di fare uno scherzo pietoso a, che successivamente lo ha bacchettato a sua volta durante una diretta Instagram. Dalla fine della storia con Chiara Ferragni,è tornato a fare quello che faceva prima: uscire con gli amici e rendersi ridicolo. In questi mesi abbiamo assistito a frecciatine sui social e “ragazzate” di ogni genere.