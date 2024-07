Juventus sale Galeno | si tratta con il Porto L’Arsenal è su Chiesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Torino, 24 luglio 2024 – Movimenti in attacco per la Juve, alla ricerca di esterni offensivi in sostituzione dei partenti Federicoe Matias Soulè. Con Jadon Sancho più lontano, e Adeyemi costoso, stando la pista Wenderson, reduce da una buona stagione ale considerato in uscita per ragioni di fair play finanziario. C’è anche qui un problema costi, ma il gradimento del giocatore alla Juve potrebbe facilitare le cose. Attenzione a Federicoper cui c’è stato un timido sondaggio del: clausola a 60 milioni Cristiano Giuntoli sonda la lista degli attaccanti esterni e dopo Sancho e Adeyemi ha inserito in lista Wenderson, brasiliano delche sarà ceduto in questa sessione di mercato per motivi di fair play finanziario.