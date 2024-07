Irene Effe | Chi È E Cosa Fa La Figlia Di Zucchero!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 24 luglio 2024): ladiè nota ai fan del cantante e sta realizzando una carriera simile a quella del padre. Ecco chec’è da sapere su di lei!è uno dei cantanti più noti in Italia. I suoi fan conoscono bene suaNatalie Fornaciari, che ultimamente si fa chiamare con il suo nome d’arte. In pochi però sannofaccia la ragazza nella vita e se abbia deciso o meno di seguire le orme di suo padre.: eccofa nella vita ladiè ladel celebre cantante. Nata il 24 dicembre 1983 a Pietrasanta, ha compiuto 40 anni ed il suo vero nome èNatalie Fornaciari. È nota ai fan del cantante e, proprio come lui, ha iniziato a far parte del mondo della musica fin da giovanissima.