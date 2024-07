Il Paradiso delle Signore riapre senza Conti ma con diverse novità

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quella che scatterà il 9 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai 1, sarà la settima stagione in versione daily de Il, la nona considerando le prime due nel formato di prima serata. Sarà un’annata inedita complice l’asdi un personaggio protagonista fin dai primissimi episodi: Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni, che ha deciso di lasciare la soap.a parte, il pubblico ritroverà i principali personaggi che hanno animato la scorsa stagione, con new entry che porteranno scompiglio, in una trama che si preannuncia più avvincente della precedente. Siamo a metà degli anni ’60 e la sfida tra le due gallerie di moda è soltanto la punta di un conflitto costante tra stilisti, parenti, rivali in amore e in affari, con il mistero che aleggerà sulla vera identità del nuovo magazziniere.