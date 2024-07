Il nome della figlia di Chiara Nasti è davvero assurdo | ecco come si chiama la bimba avuta da Zaccagni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Poche ore fa è nata la secondadie Mattia: la piccola è sorella minore di Thiago, nato nel novembre del 2022.sila nuova arrivata? Ilsecondogenita die Mattiaha scatenato una grossa polemica sul web; a pochi minuti dalla pubblicazione di uno scatto di famiglia su Instagram, in tanti sono accorsi per fare gli auguri alla coppia. Altri, invece, hanno criticato la scelta dell’appellativo deciso per laappena nata. Su Instagram il calciatoreLazio ha dato il benvenuto alla sua secondacon queste parole: “È nata Dea, principessa di mamma e papà”. Mamma, invece, ha scritto quanto segue: “Sono rinata per la seconda volta”. In sala parto con l’influencer c’era Angela, sorella minore reduce da un furto in casa propria.