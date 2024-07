Il molo sotto casa | parcheggia la barca per strada proprietario denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Destò molto scalpore nel febbraio del 2023 una vicenda molto particolare a Minorca: uno yacht “to” sul balcone al terzo piano di un appartamento. Ilsi giustificò spiegando che non aveva intenzione di pagare le alte spese di ormeggio e che così sarebbe stato più facile effettuare le riparazioni. Chissà se sono le stesse motivazioni che hanno spinto un uomo a “re” unadi circa 10 metri in unapubblica a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, che ha fatto ammattire i carabinieri che non riuscivano a trovare il