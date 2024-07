Grande successo dell’Aci Sara Village al Giffoni Film Festival | Kimi Antonelli è pronto per la Formula 1

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiha entusiasmato il pubblico di giovani e giovanissimi giurati del. Due incontri affollati per il campione di2, in predicato di passare alla1. Ancora una volta un importante risultato raggiunto dall’Automobile Club Salerno con Automobile Club d’Italia, in collaborazione conAssicurazioni, Aci Sport, ACI Ready2Go, e Karting in Piazza. La scelta di far parlare, 17 anni, ai suoi coetanei è risultata vincente, essendo subito entrato in sintonia con il pubblico del GFF. Gli incontri, introdotti da Angelo Sticchi Damiani, Presidente Nazionale dell’Automobile Club d’Italia, hanno rappresentato un’importante occasione per parlare di sport automobilistico e soprattutto di responsabilità alla guida, nonché di educazione e sicurezza stradale.