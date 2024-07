Friends Lisa Kudrow infastidita dal pubblico in studio | Ridevano troppo a lungo nelle scene non divertenti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La star della sitcom anni '90 ha confessato l'astio nei confronti di alcune delle persone presenti alle registrazioni. Ospite del podcast di Conan O'Brien,ha parlato di vari argomenti, tra cui il compianto Matthew Perry, con il quale ha condiviso dieci anni di set in. L'attrice ha ricordato anche dei momenti particolarmente irritanti vissuti durante le riprese. L'interprete di Phoebe Buffay ha confessato quanto fossedagli spettatori che, durante le registrazioni indelle varie puntate della sitcom,e nei momenti chegiudicava non. Risate fuori luogo "" ha spiegato"E non era così divertente. Ecco il motivo. Non era una reazione sincera e