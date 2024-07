Fonte Nuova | caccia a chi trafigge gatti con una balestra

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “C’è una persona che spara frecce contro icon una”, a dare l’allarme sono i residenti di, alle porte di Roma. Ilno, di soli dieci mesi, è stato portato in clinica veterinaria e operato d’urgenza. Il suo corpicino era attraversato da una freccia tra il collo e la spalla. I cittadini della zona, che lo hanno trovato ferito, sono andati in suo soccorso. Avvolto in una coperta, è stato portato in una clinica. La freccia è stata rimossa grazie all’intervento di un veterinario chirurgo fatto arrivare appositamente. Il gatto ora è sotto una terapia del dolore con antibiotici. Secondo i veterinari, dopo l’intervento sta già meglio, ma non si sa se e quando si riprenderà del tutto. Il felino ha riportato lesioni ai muscoli, ma per fortuna la freccia non ha colpito organi vitali. Secondo i residenti, non sarebbe la prima vittima.