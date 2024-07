Eccellenza Il Montefano su Di Lallo Postacchini passa al Giulianova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unrinnovato accende i motori per una stagione che vedrà la formazione viola con tante novità. La prima è sulla panchina con la società viola che ha scelto di affidare la guida tecnica a Luca Manisera, reduce dall’esperienza con la Vigor Castelfidardo, che ha preso il posto di Nico Mariani, da questa stagione sulla panchina dell’Urbino. Non ci sarà nemmeno il giovane difensore Daniele, il giocatore èto alche ha battuto la concorrenza della Civitanovese. Per il pacchetto arretrato la scelta della società viola è caduta sull’abruzzese Manuel Di, si attende l’ufficializzazione del club per il giocatore nato nel 1996 che ha indossato le casacche di Tolentino, Torrese, Fabriano Cerreto, Sora, Chieti e. C’è un altro giovane nel mirino dei viola, si tratta dell’esterno laziale D’Auria.