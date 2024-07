Casadei può tornare in Italia | l’ex Inter piace molto a una squadra di Serie A! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Cesare, che ha militato nell’fino all’estate del 2022, rappresenta un nome caldo per il mercato di una società importante dellaA. IL PUNTO – Cesare, ex calciatore dell’, potrebbeindopo l’esperienza in Inghilterra al Chelsea e, in prestito, al Leicester. Per l’no, data la decisione dei Blues di non considerarlo nei propri piani per il raduno estivo e per la prossima stagione, si apre con forza la possibilità di indossare la maglia della Fiorentina, società che ha mostratoesse per il suo profilo nelle ultime ore.sul taccuino della Fiorentina: quale sarà il futuro del? LO SCENARIO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta spingendo per l’acquisto del centrocampistano in estate. Al momento, non vi è l’accordo tra le due società per il trasferimento del classe 2003 in Toscana.