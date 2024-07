Caro-gasolio diportisti in rivolta | Prezzi alle stelle per chi va in barca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andare in? Con quel che costa il carburante a Rimini "sta diventando sempre più proibitivo". Ilnon fa disperare solo automobilisti e pescatori. Tanto che Gianfranco Santolini, presidente del Club nautico e della consulta del porto di Rimini, chiede ora "che gli enti preposti controllino idei carburanti praticati nei distributori per le barche da diporto". Una battaglia che Santolini e altri lanciano dopo aver monitorato, per diverse settimane, i. "A Rimini – premette il presidente del Club nautico – esistono soltanto due distributori che riforniscono le barche. Uno è in via Destra del porto, l’altro si trova alla darsena". "In entrambi – continua Santolini – idei carburanti applicati per le barche sono decisamente maggiorati rispetto a quelli per le auto". La differenza "oscilla, in media, tra i 20 e i 30 centesimi in più al litro".