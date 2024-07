Cambiamento climatico | il 21 luglio 2024 è il giorno più caldo della storia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 21sarà ricordato come ilpiù, un triste promemoria del crescenteLa temperatura media giornaliera globale ha raggiunto un nuovo record di 17,09°C, superando leggermente il record precedente di 17,08°C del 6dell’anno scorso. Questo nuovo traguardo per la temperatura media globale è stato confermato da Copernicus, un programma di osservazioneTerra dell’Unione Europea. Prima del2023, il record precedente di temperatura media giornaliera globale era di 16,8°C, registrato il 12 agosto 2016. Negli ultimi 13 mesi, sono stati registrati ben 57 giorni che hanno superato il precedente record di 16,8°C, con picchi ae agosto del 2023 e ora a giugno edel. Questo trend preoccupante mette in evidenza l’aumento costante delle temperature globali, segnando una nuova era di calore estremo.