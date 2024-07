Calciomercato Catanzaro è fatta per l’attaccante | intesa da 1 milione di euro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilè pronto a definire un innesto importante sulper la prossima stagione. La dirigenza continua le trattative per definire l’organico e la mossa in attacco è molto interessante. Secondo le ultime notizie il club giallorosso ha definito la trattativa perFilippo Pittarello dal Cittadella. La trattativa è stata definita sulla base di 1 milioni di. Per il calciatore contratto triennale con opzione per il quarto anno e visite mediche già programmate.