Bologna il primo test a Valles | Brixen battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Bolzano), 24 luglio 2024 –e primi gol per ilin quota. Finisce 2-0 per i rossoblù l’amichevole contro il, formazione di Eccellenza che senza sfigurare ha tenuto bene il campo nei 90 minuti contro i ragazzi di Vincenzo Italiano, alla loro prima uscita in Val Pusteria. AMICHEVOLEEntrambi i gol, nella prima metà di gara. Prima il marocchino Byar – il più giovane in campo in quel momento del match –, al minuto 35, che la sblocca con un bel destro all’incrocio dei pali su assist di Orsolini, poi, una trentina di secondi prima dell’intervallo, il raddoppio di Fabbian, bravo ad incornare in porta il morbido cross dalla sinistra di Lykogiannis, dopo un’azione portata avanti con successo da Cambiaghi.