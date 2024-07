Autoriparatori | il 25 luglio l’ultimo seminario sull’ADR a Calusco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si conclude conappuntamento il ciclo di seminari gratuiti di approfondimento(Accordo Internazionale per il Trasporto delle Merci Pericolose su Strada) organizzati da Confartigianato Imprese Bergamo. L’iniziativa è dedicata alle imprese coinvolte nella produzione di rifiuti pericolosi, in particolare a meccatronici e carrozzieri del territorio bergamasco.incontro, dal titolo ‘ADR: adempimenti e formazione obbligatoria anche per le imprese che producono rifiuti pericolosi’, si terrà giovedì 252024 alle 19.30, ad’Adda, nella sala civica Vanzone di Via Comi – n. 123.