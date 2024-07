Auto a fuoco sul lungomare di Civitanova ipotesi incendio doloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 –suldi. L’Audi sostava vicino a un ristorante pizzeria, ha presoieri sera sulsud, viale Vittorio Veneto. E' accaduto verso le 22 e il sospetto è che si tratti di unperché le fiamme sarebbero partite dalla parte posteriore della vettura, lato passeggero, dove non ci sono parti elettriche. Sul posto sono intervenuti i vigili dele i carabinieri per accertare le cause del roto. In nottata i pompieri hanno concluso anche un intervento per unche ha interessato, da ieri pomeriggio, anche una pineta a Matelica lungo la Strada provinciale 14. Ilha bruciato circa due ettari di vegetazione tra cui anche pini. Sono state necessarie diverse ore di lavoro e l'ausilio dell'intervento dell'elicottero della Regione per spegnere le fiamme.