Anticipazioni Uomini e Donne | date registrazioni arriva Bisciglia e Ida a un bivio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In queste ore sono trapelate le primein merito alla prossima stagione di. Maria De Filippi è alle prese con i casting e, tra non molto tempo, riprenderanno anche le. Proprio in merito a questo tema, sono trapelate ledelle prime due possibili riprese, ma non solo. Pare che Ida Platano si troverà dinanzi une Filippoarriverà in studio. Ecco tutto quello che è emerso. Cosa succederà a: prime duee arrivo di FilippoCosa c’è da aspettarsi dalla prossima edizione di? A quanto pare non mancheranno i colpi di scena. L’influencer Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le primedi quello che dovrebbe accadere. In merito alledelle prime dueesse dovrebbero essere previste per il 28 e 29 agosto.