Volley femminile la resa dei conti tra Egonu Boskovic e Vargas | tre opposte che stanno segnando un’era

(Di martedì 23 luglio 2024) Il torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà caratterizzato anche dalla presenza di tre autentiche bomber di razza, ritenute tra le migliori pallavolista in circolazione a livello internazionale. Tre opposti di rango in grado di fare la differenza e di trascinare le proprie squadre nei momenti cruciali, quelli dove solitamente si decidono gli incontri e dove ogni attacco pesa come un macigno. Ai Giochi potremmo assistere alla vera e propriadeitra Paola, Tijanae Melissa. Se le coccolano, rispettivamente, Italia, Serbia e Turchia. Non a caso le tre grandi favorite per le medaglie a cinque cerchi insieme agli USA (trionfatori a Tokyo 2020) e alla Cina, senza dimenticarsi dell’arcigno Giappone.