Virtus Goti finisce il sogno ma restano i valori di un uomo gentile

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’estate di rinascita, ma anche l’estate degli addii. E ce ne sono alcuni che lasciano il segno perchè già sai che il vuoto e il silenzio del rettangolo di gioco sarà così rumoroso da far pensare all’esplosione di gioia di un gol promozione allo scadere. La chiusura di un’era che può essere figlia di tante motivazioni: un po’ gli stimoli, un po’ l’assenza di voglia, un po’ anche una questione economica. Certo è che il sipario che si chiude sulladiventa di quelli pesanti e, per certi versi, anche toccanti. Una realtà che perde la sua squadra di calcio, un centro come Sant’Agata che rischia di trovarsi con domeniche vuote, quando, invece, c’era una missione da portare avanti. E’ la società di Giuseppe Carfora, un condottiero che ha lasciato questa vita troppo presto ma si segnali ne ha impressi in una realtà intera.