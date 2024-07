Virgilio Sieni apre gli eventi della danza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) PERUGIA - Prende il via oggi “UmbriaFestival“, che Dance Gallery organizza fino a domenica. Si entra subito nel vivo, in questa prima giornata, com due performance attese: in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, alle 18 e in replica alle 19, nel piazzaleFondazione Sant’Anna va in scena “Sleep in the car“,Compagnia: una performance site specific con Jari Boldrini, Sara Sguotti, Maurizio Giunti. Sarà poi lo stessoad essere protagonista alle 19.30, con la sua “Cieca“ insieme a Giuseppe Comuniello, untore non vedente, con il quale il coreografo condivide anni di ricerca e d’iniziazione al movimento: uno spettacolo che esplora la natura del gioco quale dispositivo poetico e creativo.