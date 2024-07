Villa Arconati la piccola Versailles alle porte di Milano è perfetta per una gita nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Bollate – Visite guidate esclusive per grandi e bambini, caccia ai tesori del pavone, storia e cultura. È l'estate aa Castellazzo di Bollate. Per chi resta ain agosto la “di delizia”, costruita 400 anni fa, è un posto incantato dove trascorrere una giornata tra natura, arte, gusto, refrigerio e splendore. Lasarà aperta tutte le domeniche di agosto, apertura straordinaria anche a Ferragosto, ma da quest’anno ci sono due possibilità in più: le visite guidate infrali del Giardino e i martedì per famiglie con bambini per tutto il mese di Agosto. Visita speciale guidata dal giardino Dal 29 Luglio al 30 Agosto, dal lunedì al venerdì d10.0011.00, è possibile fare una passeggiata guidata speciale alla scoperta delle meraviglie del Giardino monumentale.