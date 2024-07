Venezia 81 programma | tutti i film in concorso e fuori concorso di un’edizione corposa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilcompleto di81 coni titoli indiche si preannuncia sfavillante: tanta Italia (ben 5 titoli), grande attesa per Joker: Folie à Deux, Beetlejuice Beetlejuice, Wolf e Maria Sarà sicuramenteindimenticabile quella di81, in partenza dal 28 agosto fino al 7 settembre. Tornano i grandi attori hollywoodiani sul red carpet dopo lo sciopero dello scorso anno, tornano i grandihollywoodiani ma anche autori più di nicchia e maestri come Walter Selles e Wang Bing, per unvariegato che comprende ben 5italiani (Amelio, Guadagnino, Steigerwalt, Delpero, Grassadonia e Piazza) e qualche super anteprima mondiale, a cominciare dald’apertura Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.