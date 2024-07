Una bomba d’acqua Osimo stazione choc | auto in sosta sommerse Nei negozi si spala fango

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel giro di pochi minuti il temporale si è fatto intenso ieri mattina e ha messo in ginocchio, di nuovo,. Probabilmente è stata la zona più colpita della provincia: oltre 50 millimetri di pioggia caduti in pochissimo tempo. I vigili del fuoco die della centrale di Ancona hanno lavorato per ore per ripristinare il tutto. Glimobilisti di passaggio si sono trovati di fronte l’allagamento della statale 16 nel tratto proprio di fronte allaferroviaria. Un fiume. Leposteggiate ai lati della strada con il livello quasi fino ai finestrini. Una in particolare era totalmente sommersa. Quella che viene spesso definita comeinfatti ha travolto la zona, già gravata in passato da disagi simili. E’ avvenuto tutto tra le 11.30 e le 12.