Tragedia del Mottarone il Gup chiede di riformulare i capi d’imputazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Verbania, 24 luglio 2024 – Era attesa per questo pomeriggio la decisione del giudice per le udienze preliminari di Verbania, Rosa Maria Fornelli, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto persone, tra cui due società, imputate per ladeldel 23 maggio 2021 costata la vita a 14 persone. La decisione del Gup ha tuttavia creato la sorpresa generale nell’aula del tribunale di Verbania. La giudice ha infatti invitato invece la Procura di Verbania titolare dell’inchiesta a modificare idi imputazione, in quanto ritiene vadano escluse l'aggravante dell'antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi, accogliendo così le tesi difensive. Per la gup le accuse vanno contestate come disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Una riformulazione che potrebbe avere come conseguenza quella di alleggerire la posizione di alcuni.