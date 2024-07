Traffico Roma del 23-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione poco ilin questo primo pomeriggio sulle Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 sulla diramazioneSud un Veicolo in avaria crea disagi alin uscita allo svincolo di San Cesareo verso il rallentamenti perintenso sulla tangenziale Tra viale Castrense l’uscita per San Lorenzo verso l’olimpico ancora sulla tangenziale prosegue per lavori la chiusura verso San Giovanni da via della Batteria Nomentana con obbligo di transito sulle vecchio tracciato in direzione via Solari a chiusura in prossimità di Largo Passamonti qui la deviazione su viale dello Scalo di San Lorenzo e se la corsia laterale verso la A24 acittà chiusa a causa di un incidente via Lucreziana tra via Pellaro e via delle Capannelle verso quest’ultima per la presenza di un incidente prudenza sul largo del Tritone altezza Vicolo del ...