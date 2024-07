Traffico Roma del 23-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Luceverdedalla redazione Brevio lentamente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso te la Flaminia era fa l'aria sulla tangenziale est verso San Giovanni di circolazione da via della Batteria Nomentana a Largo Settimio Passamonti con deviazione obbligatoria sul vecchio tracciato verso lo stadio Olimpico chiusura l'altezza di Largo Settimio Passamonti con obbligo di transito su viale dello Scalo di San Lorenzo e sulla laterale apertura prevista nel pomeriggio rallentamenti in via Cassia per un incidente in prossimità di via al sesto miglio un altro incidente su via della Magliana rallenta la circolazione all'altezza via caprese