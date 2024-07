Strategie di web marketing per promuoversi come psicologo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024) A metà del 2024, ormai non c’è professione che non richieda la presenza sul web,quella dellosul web richiede una strategia ben definita che combina competenze in comunicazione,digitale e comprensione delle esigenze del proprio target di riferimento. La cosa migliore è sempre quella di affidarsi a un professionista specializzato inper gli psicologi. Ma se sei unoalle prime armi e non puoi permetterti un consulente specializzato, vogliamo darti qualche consiglio utile per sfruttare al meglio le potenzialità di internet. Ecco, quindi, una guida dettagliata sulle conoscenze che unodeve avere perefficacemente online. Primo passo, la creazione di un sito web professionale Il primo passo peronline è avere un sito web professionale.