Stadio a Pietralata il Comitato del no | La Roma riceva anche noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) “Apprendiamo dell’incontro che si terrà domani alle 12 in Campidoglio, per un aggiornamento sullo stato del progetto dellodella. Cogliamo l’occasione per chiedere ufficialmente un incontro all’As, quale prima e vera occasione di confronto, a oggi mai avuto, sul progetto“. Questo è l’esordio del‘Sì al parco, Sì all’ospedale, No allo’, di recente tornato a esprimersi sulla questione relativa al progetto sul nuovodellamediante una nota ufficiale.